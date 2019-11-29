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Irak Başbakanı Abdulmehdi'nin istifa kararı Kerkük'te sevinçle karşılandı

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin istifa kararı sonrası Kerkük'te sevinç gösterileri düzenlendi.

  • AA
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Kerkük kent merkezinde düzenlenen gösterilere onlarca kişi katıldı. Irak bayrakları ve Bağdat'taki protestolarda hayatını kaybedenlerin resimlerini taşıyan göstericiler, sık sık Abdulmehdi hükümeti karşıtı sloganlar attı.

Kerküklü gösterici Abdullah Ubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Abdulmehdi'nin istifa kararı bizi sevindirdi." dedi.

İstifa açıklamasının geç geldiğini belirten Ubeydi, halkın tüm haklı taleplerinin en kısa zamanda yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

"Halkın iradesi karşısında hiçbir güç duramaz"

Gösteri alanındaki Kerküklü Ali Hüseyin de "Halkın iradesi karşısında hiçbir güç duramaz." ifadesini kullandı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, yaptığı yazılı açıklamada, Şii dini merci Ali es-Sistani'nin "ülkenin kaosa sürüklenmemesi" çağrısına uyarak hükümet başkanlığından istifa ettiğine ilişkin resmi yazıyı Meclis'e göndereceğini bildirmişti.

Sistani, bugün cuma namazı sonrası okunan "siyasi mesaj"ında, hükümetin son iki aydır devam eden protestolar karşısında sorumluluklarını yerine getirmede aciz kaldığını belirterek, Meclis'ten "şeffaf ve özgür bir seçim için yeni seçim yasasının çıkarılması konusunda hızlı davranmasını" istemişti.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

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