Komşu kırmızı alarm'da! Büyük gösteriye saatler kala...

22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7684
  • 6,409
  • 278.207
  • 100346
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Komşu kırmızı alarm'da! Irak Başbakanı, büyük gösteriye saatler kala halka hitap etti

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkede yapılması beklenen büyük gösterilere saatler kala halka hitap ederek, yeni reform paketi açıkladı ve istifa etmeyeceği mesajını verdi. Abdulmehdi, 'Başbakan, cumhurbaşkanı ve meclis başkanıyla tüm üst düzey yönetici ve parlamenterlerin maaşları düşürülecek' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Abdulmehdi, konuşmasına "Ülke siyasetinde hizipçilik ve mezhepçilik 'rejim sorununu' beraberinde getirdi. Bunu siyasi gruplar ve siyasetçiler değil, halkımız idrak etti ve geniş çaplı gösterileriyle dile getiriyor." ifadesiyle başladı.
 
Önümüzdeki hafta içerisinde kabine revizyonuna gidileceğini bildiren Abdulmehdi, "Kabine revizyonunun kapsadığı yeni bakanlar siyasi parti mensupları değil, bağımsız kadın ve gençlerden oluşacak." dedi.
 
Abdulmehdi, şunları kaydetti:
 
"Irak devlet müessesesinde yapılan yolsuzlukla mücadele edilecek ve hükümetteki görevi ne olursa olsun yolsuzluk yapan tüm yetkililer kamuoyunun önünde yargılanacak. Bunun için merkez mahkemesi kurulacak. Devletin kontrolü dışındaki silahlar toplatılacak ve Haşdi Şabi'nin daha önce açıkladığımız yeni yapısı uygulamaya konulacak. Başbakan, Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanıyla tüm üst düzey yönetici ve parlamenterlerin maaşları düşürülecek. Bu şu anki maaşların yarısına kadar inecek."
 
Yoksul ailelere aylık maaş verileceğini de duyuran Abdulmehdi, bunun aylık yaklaşık 100 dolar olacağını açıkladı.
 
Abdulmehdi, genel ve yerel seçim yasasında da değişikliğe gidileceği ve mevcut Yüksek Seçim Komiserliği üyelerinin de değiştirileceğini bildirdi. Başbakan Abdulmehdi, Irak'ın bölgesel çatışmalardan uzak durması için bölge ülkelerinin katılımıyla barış konferansı düzenleyeceklerini de kaydetti.
 
Gündüz düzenlenmesi beklenen gösterilere de değinen Abdulmehdi, ülkede gösteri yapmak için İçişleri Bakanlığından izin talebinde bulunulması gerektiğini vurguladı. Abdulmehdi, "25 Ekim günü birlik ve beraberlik günümüz olsun." dedi.

- İSTİFA ETMEYECEĞİ MESAJI VERDİ

Adil Abdulmehdi, sözlerini şöyle tamamladı:
 
"Hükümetin düşürülmesi ve erken seçim çağrıları meşru bir haktır ve iyi gelişmedir. Bu çağrılara ben de hükümetim de destek vereceğiz ancak bu halka baskı uygulamakla değil, yasalara uygun şekilde olmalı. Hükümetin istifasını isteyenler bunca yıl işsizlik ve yolsuzluklara sessiz kalanlardır. İstifa ülkeyi kaosa terketmek ve erken seçime zorlamak olur. Bu da reform çağrıları ve kalkınma projelerine aykırıdır."
 
Bağdat başta olmak üzere orta ve güneydeki kentlerde, halkın sabah saatlerinden itibaren hükümeti protesto etmek için yeniden sokağa çıkması bekleniyor. 

Teröristler karargah olarak kullanıyordu! Şimdi Türk bayrağı dalgalanıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Akar, NATO Karargahında! Asker selamıyla giriş yaptı

Bakan Akar, NATO Karargahında! Asker selamıyla giriş yaptı

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Yandex, sürücüsüz taksilerini test edecek

Yandex, sürücüsüz taksilerini test edecek

Yeni vergi paketi Meclis'e geliyor... AK Partili Muş ayrıntıları açıkladı

Yeni vergi paketi Meclis'e geliyor... AK Partili Muş ayrıntıları açıkladı

Komşu kırmızı alarm'da! Büyük gösteriye saatler kala...

Komşu kırmızı alarm'da! Büyük gösteriye saatler kala...

O ilimizde korkutan deprem! Ardı ardına sallandılar

O ilimizde korkutan deprem! Ardı ardına sallandılar

Meclis, Rabia Naz'ın ölümünü araştırmaya başlıyor

Meclis, Rabia Naz'ın ölümünü araştırmaya başlıyor

ABD yeni rotasına doğru ilerliyor! Askeri konvoy böyle görüntülendi

ABD yeni rotasına doğru ilerliyor! Askeri konvoy böyle görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

CHP´li Aksünger´den skandal ´YPG´ açıklaması

CHP´li Aksünger´den skandal ´YPG´ açıklaması

ATM'den para çekerken dikkat!

ATM'den para çekerken dikkat!

Faydası saymakla bitmiyor! Karaciğerdeki yağları eritiyor

Faydası saymakla bitmiyor! Karaciğerdeki yağları eritiyor

Bu heykeller yer çekimine meydan okuyor!

Bu heykeller yer çekimine meydan okuyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA