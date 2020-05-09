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Dünya

Irak'tan ABD ve İran'a rest: Artık yataklık etmeyeceğiz!

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkesinin bazı güçlerin çıkarlarının gerçekleştiği bir alana dönüşmesini istemediklerini ve teröre de yataklık yapmayacaklarını belirtti.

AA09 Mayıs 2020 Cumartesi 20:54 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 21:17
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Kazımi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Başbakanı, hükümet sarayında ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Mathew Tueller ve İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrc Mescidi'yi ayrı ayrı kabul etti.

Tueller ile görüşmesinde Kazımi, ABD ile güvenlik, ekonomik, terörle mücadele ve bölgenin istikrarı konsunda dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Kazımi, "Irak'ın, yabancı güçlerin çıkarlarının gerçekleştiği alan olmasını kabul etmeyiz." dedi.

ABD Büyükelçisi Tueller de Bağdat yönetimini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve ekonomi başta olmak üzere tüm alanlarda desteklemeye hazır olduklarını bildirdi.

Kazımi, İran'ın Bağdat Büyükelçisi Mescidi ile görüşmesinde de İran ve tüm komşu ülkelerle ilişkileri geliştireceklerini belirterek, "Irak, teröre yataklık yapmayacak ve hiçbir ülkeye saldırı noktası olmayacak." ifadesini kullandı.

Mescidi de Irak ile tüm alanlardaki ilişkilerini güçlendirmek istediklerini aktardı.

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