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Dünya

Irak Başbakanı Kazımi: ABD'nin yardımına ihtiyacımız var

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 'DEAŞ ile mücadelede ABD'nin yardımına ihtiyacımız var.' açıklamasında bulundu.

AA18 Ağustos 2020 Salı 07:52 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 07:58
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Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkesinin DEAŞ tehdidine karşı hala ABD'nin yardımına ihtiyacı olduğunu belirterek, "Halihazırda doğrudan ve askeri destek gerektirmeyen kademelerde iş birliği ve yardıma ihtiyacımız olacak." dedi.

Kazımi, AP'ye verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump ile bu hafta Washington'da gerçekleştirmesi beklenen görüşme öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Irak Başbakanı, hükümetin güvenlik sektörüne ilişkin reformlar gerçekleştirme konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Kazımi, geçen ay ziyaret ettiği Tahran'dan ABD'ye herhangi bir mesaj getirip getirmeyeceği sorusuna ilişkin olarak ise "Irak'ta postacı rolü oynamıyoruz" ifadesini kullandı.

Irak'ın DEAŞ ile mücadelede hala ABD'nin yardımına ihtiyacı olduğunu kaydeden Irak Başbakanı, "Halihazırda doğrudan ve askeri destek gerektirmeyen kademelerde iş birliği ve yardıma ihtiyacımız olacak." dedi.

Kazımi, bu iş birliğinin, eğitim ve silah desteği dahil olmak üzere terörizm tehdidinin değişen doğasını yansıtacağını söyledi.

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