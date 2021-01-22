Irak Başbakanı Kazımi: Bağdat'taki saldırıda güvenlik zafiyeti var

AA 22 Ocak 2021 Cuma 14:55 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 14:55

Başbakan Kazımi, dün başkentte 32 kişinin ölümüne, 110 kişinin yaralanmasına yol açan saldırının ardından Ulusal Güvenlik Konseyini olağanüstü topladı.



Toplantıdaki konuşmasında terör örgütü DEAŞ'ın Bağdat'ta saldırılar düzenlemek için her gün çaba içinde olduğuna dikkati çeken Kazımi, dünkü intihar saldırısıyla ilgili yine güvenlik açığından söz etti.

Kazımi, "Güvenlik sadece basında konuşulacak bir kelimeden ibaret değil, sorumluluktur. İnsanlarımızın ve çocuklarımızın hayatı ucuz değil. Vatandaşların güvenliğini koruma sorumluluğunu üstlenmeyenler görevlerini bıraksınlar. Dün yaşananlar güvenlik zafiyeti ve açığıydı. Bunun tekrarlanmasına izin vermeyiz." ifadelerini kullandı.



Irak Başbakanı, istihbarat birimlerinde bazı zorlukların bulunduğunu ve bunların giderilmesini bizzat kendisinin takip edeceğini dile getirdi. Kazımi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Irak, tek bir devlettir ve tüm güvenlik ve askeri birimleri tek ruhla çalışmalıdır. İstihbarat birimlerinin tek çatı altına toplanmasını sağlayacağız. Güvenlik makamı sorumluluktur. Bir güvenlik açığı yaşandığında da sorumluluğu güvenlik liderleri üstlenir. Irak'ın bu tarihi döneminde güvenlik, siyasi ve ekonomik alanda liyakatli liderler yetiştirme görevimiz bulunuyor."

Bağdat'ta dün bir pazar yerinde çifte intihar saldırısı sonucu 32 kişi hayatını kaybetmiş, 110 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Irak Başbakanı Kazımi, dünkü açıklamasında da olayda güvenlik açığı bulunduğuna işaret etmiş, akşam saatlerinde askeri ve güvenlik bürokrasisinde üst düzey isimleri görevden almıştı.