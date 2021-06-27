Irak Başbakanı Kazımi'den Mısır ve Ürdün'le ''güvenlik alanında iş birliği'' mesajı

AA 27 Haziran 2021 Pazar 17:34 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 17:36

Kazımi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın katılımıyla düzenlenen üçlü zirvenin açılışında konuştu.



Suriye, Libya, Yemen ve Filistin konularında koordinasyona devam edeceklerini belirten Kazımi, "Bu ülkelerdeki kardeşlerimizin tehlike ve krizleri atlatmalarına yardımcı olmak için ortak vizyon ortaya koyacağız." dedi.

Irak-Mısır-Ürdün'de yatırım ve ekonomik iş birliği konusunda da ortak vizyon geliştireceklerini ifade eden Kazımi, elektrik, tarım, ulaştırma, gıda güvenliği, bankacılık ve altyapı alanlardaki projeleri hayata geçirme sürecine yaklaştıklarını söyledi.

Başbakan Kazımi, şöyle devam etti:

"Mısır ve Ürdün ile terörle mücadele ve terörün finanse edilmesinin takibi konusunda güvenlik ve istihbarat iş birliğini geliştirmek istiyoruz. Eğitim, kültür, sanat, sağlık, spor ve gençlik alanlarında da koordinasyon içerisindeyiz. Üç ülkeyle koordinasyonu sürdürmek ve anlaşmaların uygulanmasını takip etmek için daimi sekreterlik kuracağız."

Bağdat'ta, bugün Irak-Mısır-Ürdün üçlü zirvesi düzenleniyor.



Daha önce Mısır, ABD ve Ürdün'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Irak-Mısır-Ürdün üçlü zirvelerinde, söz konusu ülkeler arasında ekonomik, ticari, yatırım ve enerji alanlarında anlaşmalar imzalanmıştı.

Üçlü zirveye katılmak üzere Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ve Ürdün Kralı 2.Abdullah bu sabah Irak'ın başkenti Bağdat'a gelmişti.

