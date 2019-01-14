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Irak Başbakanı'ndan "Bağdat ve Paris kardeş kent olsun" önerisi

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'a Bağdat ve Paris'in kardeş kent olmasını teklif etti.

  • AA
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Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Abdulmehdi, resmi temaslarda bulunmak üzere Bağdat'a gelen Le Drian ve beraberindeki heyeti çalışma ofisinde kabul etti.

Açıklamada basına kapalı gerçekleşen görüşmede tarafların iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldığı kaydedildi.

Fransa'yı bir "dost ülke" kabul edip, ortaya koyduğu rol vesilesiyle ikili ilişkilere önem verdiklerini belirten Abdulmehdi, iki ülke arasındaki ekonomi, kültür ve eğitim alanındaki ilişkilerin daha da genişletileceğine inandıklarını aktardı.

Terörle mücadele ve bölgenin istikrarı için Irak ve Fransa arasındaki koordinasyonun daha da güçlendirileceğini söyleyen Abdulmehdi, Fransa ile özellikle terörle mücadele alanında ortaklığın geliştirilmesinden yana olduklarını ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak yapımı bir örgüt olmadığını belirten Abdulmehdi, "DEAŞ radikal fikirlerin ürünüdür." dedi.

Irak devrik lideri Saddam Hüseyin döneminden kalan ülke borçlarının Paris yönetimi tarafından silinmesini de hatırlatan Abdulmehdi, bundan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, Paris ve Bağdat'ın kardeş kent olma önerisini Fransız Bakan'a sundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian da Irak'ta yeni kurulan hükümete destek verdiklerini belirterek, ikili ilişkileri güçlendirme isteklerini Bağdat yönetimine göstermek için ziyareti gerçekleştirdiklerini ve Irak'ın yeniden inşasında desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Le Drian, herhangi bir takvim belirtmeden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da Irak'ı ziyaret edeceği bilgisini paylaştı. 

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