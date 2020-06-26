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Dünya

Irak Başbakanı'ndan ''hükümetin çalışmaları engellenirse görevi bırakabileceği'' mesajı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, devletin önemli kademelerinde değişikliğe gidileceğini ve siyasi partilerin bu konuda engel çıkarmaları durumunda görevini bırakabileceğini söyledi.

AA26 Haziran 2020 Cuma 07:59 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 08:04
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Başkent Bağdat'ta bazı yerel medya temsilcileriyle bir araya gelen Kazımi, "Çok yakında devletteki bazı idari kademelerde değişiklikler yapacağız. Bu nedenle hükümetin imajına yönelik birtakım olumsuz eleştiriler alabiliriz. Bunu da değişiklikler nedeniyle çıkarları zarar görecek kesimler yapacak. (Siyasi partiler) Çalışmamıza izin vermezse kaybedecek hiçbir şeyimiz yok, elimiz temiz şekilde ayrılırız (görevi bırakırız)." dedi.

Ülkedeki yolsuzlukların terörden daha tehlikeli olduğunu vurgulayan Kazımi, söz konusu yolsuzluklara neden olanların peşine düşeceklerini ifade etti.

Irak'ta 2003 sonrası kurulan denkleme göre, devletteki üst kademelere yapılan atamalar siyasi partiler arasında bölüşülerek hizipçilik esasına göre gerçekleştiriliyor.

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