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  • Irak Basra'da bir limandan yola çıkan gemiyle Gazze'ye 10 milyon litre yakıt gönderdi
Dünya

Irak Basra'da bir limandan yola çıkan gemiyle Gazze'ye 10 milyon litre yakıt gönderdi

Irak'ın güneyindeki Basra'da bir limandan 10 milyon litre akaryakıt yüklü gemi Gazze için yola çıktı.

AA21 Aralık 2023 Perşembe 17:14 - Güncelleme:
Irak Basra'da bir limandan yola çıkan gemiyle Gazze'ye 10 milyon litre yakıt gönderdi
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Irak Başbakanlık Müsteşarı Zeydan Halaf, Basra'da Hor ez-Zubayr Limanı'ndan Filistin halkı için yola çıkan akaryakıt yüklü geminin Süveyş Limanı'na gittiğini açıkladı.

AA muhabirine konuşan Irak Kızılayı Basra Sorumlusu Hatem Atşan, söz konusu akaryakıtın Irak hükümetinden Filistin'deki Gazze halkına hediye olarak gönderildiğini ifade ederek, "Bu akaryakıt deniz yoluyla Mısır'a gönderilerek Mısır Kızılayı'na teslim edilecek oradan da Filistin Kızılayı'na verilecek." dedi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Askeri Sözcüsü General Yahya Resul da yaptığı basın açıklamasında, Filistin halkına yardımların süreceğini kaydederek, cumartesi günü de Gazze için Mısır'da Ariş Havalimanı'na iki uçakla yardım gönderileceğini belirtti.

Söz konusu yakıt gönderiminin ilk defa yapıldığına işaret eden Atşan, bundan sonra da sağlık ve gıda alanında yardımların süreceğini söyledi.

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