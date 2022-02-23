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Dünya

Irak, BM Sözleşmesi'nin 7'nci Bölüm kapsamından çıktı

Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi 7'nci Bölüm kapsamından çıktığı belirtildi.

IHA23 Şubat 2022 Çarşamba 12:58 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 12:58
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Irak'ın Kuveyt'i 1990 yılında işgal etmesinin ardından kurulan Tazminat Komisyonu'nun New York'ta düzenlediği toplantıda konuşan Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Irak'ın 30 yıldan fazla süren bir sayfayı kapattığını ve bölgede siyasi, ekonomik ve diplomatik rolünü güçlendirecek yeni bir sayfa açtığını söyledi. Irak'ın, Kuveyt'i işgal etmesinin ardından 52,4 milyar dolarlık tazminatı ödemeyi tamamladığını belirten Hüseyin, ülkesinin gelecekte herhangi bir ek para ödemesine ve Birleşmiş Milletler (BM) 7. Bölüm prosedürleriyle uğraşmasına gerek kalamayacağını söyledi. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ise ülkesinin Kuveyt'e tazminatının tamamlanmasına ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Savaş ve baskı rejimi sayfasını kapattı" ifadesini kullandı.

Irak'a, 1990 yılında Kuveyt'i işgal etmesinin ardından BM Sözleşmesi'nin 7. Bölümü maddeleri kapsamında ağır yaptırımlar uygulanmıştı.

  • Irak
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  • Fuat Hüseyin

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