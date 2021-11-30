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Dünya

Irak Cumhurbaşkanı ile Başbakanı Rusya ile görüştü

Irak'ı ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Mustafa el-Kazımi ile bir araya geldi.

AA30 Kasım 2021 Salı 18:52 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 18:52
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Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Salih, başkent Bağdat'ta ülkesini ziyaret eden Putin'in Özel Temsilcisi Bogdanov'u kabul etti.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ile güvenlik, savunma, ekonomi ve ticari alanlarda iş birliği konuları ele alındı.

Ayrıca bölgesel gelişmeler ve terörle mücadele meseleleri masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Salih, gerginlikleri azaltmak için bölgesel diyaloğa destek olunması, terörle ve ekonomik krizlerle mücadele için birlikte çalışmak gerektiğini vurguladı.

Bogdanov da ülkesinin Irak'ın egemenliği, güvenlik ve istikrarına destek olduğunu, ikili ilişkileri güçlendirmeyi istediğini belirtti.

Öte yandan Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Kazımi de Bogdanov ile bir araya geldi.

Görüşmede, askeri alan başta olmak üzere çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele ele alındı.

Bölgenin istikrarı ile Suriye'deki son durumların masaya yatırıldığı aktarıldı.

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