Irak Cumhurbaşkanı Salih: İran ve Türkiye gibi komşularımız olduğu için şanslıyız

Irak’ın başkenti Bağdat’a ulaşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkentteki İmam Musa Kazım Türbesi’ni ziyaret ettikten sonra Iraklı mevkidaşı Berhem Salih ile görüştü. Ortak basın toplantısında konuşan Ruhani, Irak’ın kendileri için ikinci vatan olarak gördüklerini belirterek, “Tarihi, dini ve bölgesel ilişkilerimizin bulunduğu Irak’tan vazgeçemeyiz. Salih ile yaptığımız görüşmede en ufak bir anlaşmazlık noktamız olmadı” şeklinde konuştu.

Ülkesi ile Irak arasındaki ilişkilerin iki milletin çıkarı doğrultusunda olduğunu vurgulayan Ruhani, iki ülke arasında ticaret, yatırım, turizm enerji ve serbest bölge kurmak için işbirliğinin güçlendirilmesi için fırsatlar bulunduğunu söyledi.

Basın toplantısında konuşan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ise görüşmede iki ülke arasında tren raylarının uzatılması, sanayi bölgelerin kurulması, enerji alanındaki işbirliğinin güçlendirmesi ve İranlı ziyaretçilerin Irak’taki mukaddes bölgeleri ziyaret etmeleri önündeki engelleri kaldırma gibi konuların görüşüldüğünü belirtti. İran’ın terör örgütü DEAŞ’a karşı verdiği mücadelede Irak’a verdiği destekten dolayı teşekkürlerini sunan Salih, “Kimileri Irak’ın bulunduğunu coğrafi konum çok sorunludur ancak İran ve Türkiye gibi komşularımız olduğu için şanslıyız” diye konuştu.