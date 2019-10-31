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Irak Cumhurbaşkanı'ndan ''ülkeyi erken seçime götürebileceği'' mesajı

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, yeni seçim yasasının tamamlanmasının ardından ülkeyi erken seçime götürebileceğini belirtti.

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Salih, ülkede bir süredir devam eden hükümet karşıtı gösterilere ilişkin yaptığı konuşmasına, "Hükümet, Anayasa'da belirtildiği gibi herkesi kucaklayan bir yapı olmalı." ifadeleriyle başladı.

Devlet televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında Salih, "Yönetimin meşruiyeti, halktan kaynaklanır. Dolayısıyla göstericilerin meşru haklarının yerine getirilmesi için olağanüstü çaba harcayacağım." dedi.

- "YENİ SEÇİM YASASI İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

Siyasi partilerin yeni hükümetin kurulması için anlaşması halinde Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini hatırlatan Salih, ülkeyi erken seçime götürebileceği mesajını verdi.

Salih, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı olarak ülkeyi, hazırlanacak yeni seçim yasası ve yeni bir seçim komiserliği çerçevesinde erken seçime götürmeyi kabul edebilirim. Yeni seçim yasası için çalışmalara başladık ve seçim komiserliği üyelerini hizipçilikten uzak, uzman yargıç ve bağımsız kişilerle değiştireceğiz. Mevcut durum kabul edilebilir değil, değişmesi gerekiyor. Meclis olağanüstü çaba harcıyor ve gelişmelere göre bu çabasını daha da artırmalı."

- "GÖSTERİLERDE ŞİDDET KULLANANLAR DERHAL CEZALANDIRILMALI"

Ülkede bir süredir devam eden protestolarda göstericilere karşı kullanılan şiddeti kınayan Salih, şöyle konuştu:

"Kitlesel halk gösterilerinde şiddet kullanılması kabul edilebilir bir durum değil. Ancak buradan göstericilere de protestolarını barışçıl şekilde devam ettirmeleri çağrısı yapıyorum. Gösterilerde şiddet kullananlar derhal cezalandırılmalı. Ülke ancak kontrol dışı tüm silahların devlet elinde toplanması halinde tam anlamıyla bir güvenliğe kavuşabilir."

Konuşmasında ayrıca ülkede kangren haline gelen yolsuzluk meselesine de değinen Irak Cumhurbaşkanı, bu konuda hazırlanan dosyaların yargıya intikalinin başladığını açıkladı.

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