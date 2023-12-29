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Dünya

Irak: DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri ülkedeki varlığına son vermeye çalışıyor

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin ülkedeki misyonunu sona erdirmeye çalıştıklarını söyledi.

AA29 Aralık 2023 Cuma 00:26 - Güncelleme:
Irak: DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri ülkedeki varlığına son vermeye çalışıyor
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Resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ı ziyaret eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, başkent Bağdat'ta Irak Başbakanı Sudani ile bir araya geldi.

Sudani, ikili görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Irak'ta bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin ülkedeki misyonunu sona erdirmeye çalıştıklarını söyledi.

Irak güçlerinin artık iyi durumda olduklarını belirten Sudani, güvenlik güçlerine eğitim, istişare ve istihbarat desteği sağlayan koalisyon güçleri ile yeni bir döneme geçmek istediklerini dile getirdi.

Sudani, koalisyon güçlerinin önemli bir parçası olan İspanya'nın DEAŞ karşıtı mücadelede Irak'a vermiş olduğu desteği unutmadıklarını ifade etti.

Son günlerde Irak'taki koalisyon güçlerine yönelik saldırılara işaret eden Sudani, hükümetin bu saldırılara yönelik tepkisinin net olduğunu ve bu tür saldırıların Irak'ın istikrarı ve güvenliğini hedef aldığını belirtti.

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