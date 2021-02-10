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Dünya

Irak DEAŞ'ın son kalıntılarını bitirmeye kararlı: Geniş çaplı operasyon başlatıldı

Irak ordusu, ülkenin batı ve kuzeybatısında Haşdi Şabi güçlerinin de desteğiyle terör örgütü DEAŞ'a karşı geniş çaplı operasyon başlattı.

AA10 Şubat 2021 Çarşamba 11:45 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 11:45
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Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Bağdat ve Enbar'ın batısı ile Salahaddin-Enbar vilayeti arasındaki bölgeler olmak üzere 3 noktada başlatılan operasyona, Irak ordusu ve Haşdi Şabi'ye bağlı birliklerin katıldığı, Irak Hava Kuvvetlerinin de destek verdiği kaydedildi.

Açıklamada, operasyonun amacının terör örgütü DEAŞ'ın söz konusu bölgelerdeki varlığının sona erdirilmesi olduğu ifade edildi.

DEAŞ'ın, 21 Ocak'ta Bağdat'ın merkezindeki bir çarşıya düzenlediği saldırıda, 32 kişi hayatını kaybetmiş, 110 kişi yaralanmıştı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 28 Ocak'ta, DEAŞ'ın sözde Irak Valisi Ebu Yasir İsavi'nin öldürüldüğünü bildirmişti.

Irak güvenlik güçleri ve Şii milisler, 8 Şubat'ta örgütün Bağdat, Necef ve Kerbela'da Şiilere ait kutsal mekanlara saldırı düzenleyeceği iddiaları üzerine silahlarıyla askeri geçitler düzenlemişti.

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