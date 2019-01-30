Irak Dışişleri Bakanı Ali El Hakim: Fırat’ın doğusu ile ilgili bir planımız yok

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hakim, Rusya ziyareti kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşme gerçekleştirdi. Lavrov ve El Hakim görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. İki bakan başta Suriye ve Venezuela olmak üzere pek çok konuda açıklamada bulundu. Gerçekleşen görüşmede El Hakim ve Lavrov Orta Doğu, Latin Amerika ve iki ülke arasındaki ilişkilere dair konuları ele aldı.

LAVROV'U IRAK'A DAVET ETTİ

Ekim ayında göreve gelen Irak Dışişleri Bakanı Ali El Hakim, Lavrov’u Irak’a davet etti. Lavrov, “Sayın bakan beni Irak’a davet etti. Bunu memnuniyetle karşılayarak en yakın zamanda Irak’a ziyaret gerçekleştireceğim” dedi. Lavrov, Gazze’de İsrail askerlerinin Filistin halkına saldırması ve Yahudi yerleşim alanı oluşturma girişimleriyle ilgili endişe duyduklarını söyleyerek, “Görüşmemizde Gazze’deki yerleşim alanlarında yaşanan olaylarla ilgili ciddi endişelerimizi dile getirdik” dedi.

FIRAT'IN DOĞUSU İLE İLGİLİ PLANIMIZ YOK

Yapılan görüşmenin önemli başlıklarından biri ise Suriye meselesi oldu. El Hakim, Şam yönetiminden izinsiz Suriye topraklarına girmediklerini belirterek, “Suriye ile askeri ve güvenlik işbirliğini destekliyoruz. Suriye tarafı ile koordineli olarak sınırlı olarak hava ve kara operasyonları gerçekleştiriyoruz. Kuvvetlerimizin Fırat’ın doğusu ile ilgili bir planı yok. Ancak DEAŞ'tan geri kalanlar için hem kara hem hava operasyonlarımıza devam edeceğiz” dedi.

"MADURO'NUN ÇAĞRISINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Bakanların görüşmesinde Venezuela’da yaşanan olaylar da ele alındı. Lavrov, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun muhalefete diyalog çağrısı ile ilgili açıklamasını değerlendirerek, “Venezuela devlet başkanının diyalog çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz. Muhalefetin bu çağrıya olumsuz cevap vermesi ve sokak protestolarının artmasının ülkede yıkıcı sonuçlara sebep olacağını düşünüyoruz” dedi. Lavrov, “Ekonomik açıdan hem Çin hem de Rusya Venezuela’nın önemli ortaklarından. Bu alanda hükümetler arasındaki ilişkilerimiz devam edecek” dedi. Nükleer başlık üretmeye başlayan ABD’ye tepki Lavrov basın toplantısında ABD ile olan ilişkileri de değerlendirdi. ABD Ulusal Nükleer Güvenlik Ajansı’nın düşük güçlü nükleer başlık üretmeye başladıklarını duyurmasını değerlendiren Lavrov, “ABD, düşük güçlü W76-2 nükleer başlıklarını üretmeye başladı. Bu girişim nükleer çatışma riskini arttırıyor” şeklinde konuştu.