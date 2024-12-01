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Dünya

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile Suriyeli Sabbağ arasında kritik görüşme

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Suriye Dışişleri Bakanı Bessam Sabbağ telefonda görüşerek bölgede yaşanan son gelişmeleri masaya yatırdı. Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, 'Bölgesel işbirliği gerekli' dedi.

AA1 Aralık 2024 Pazar 17:11 - Güncelleme:
Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile Suriyeli Sabbağ arasında kritik görüşme
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Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Hüseyin, "muhaliflere karşı Suriye ile dayanışma içerisinde olduklarını" ifade ederek, "Suriye'de güvenlik ve istikrarın bozulması bölgeye yönelik tehdit oluşturuyor." dedi.

"Irak'ın güvenliği bölgenin güvenliğine bağlıdır." diyen Hüseyin, "Tehditlerle ve aşırıcılıkla mücadelede bölgesel işbirliği gerekli." ifadesini kullandı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani de dün Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile telefonda Suriye'deki gelişmeleri görüşmüş, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının Irak'ın ulusal güvenliğinin parçası olduğunu söylemişti.

  • Irak Dışişleri Bakanı
  • Suriye Dışişleri Bakanı
  • suriye

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