Irak, Fas, Ürdün ve Kuveyt'te koronavirüs kaynaklı ölümler arttı

AA 10 Ocak 2021 Pazar 22:24 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 22:24

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 14 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 607 kişinin enfekte olduğu, 1752 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, ölü sayısının 12 bin 895'e, vakaların 602 bin 938'e, iyileşenlerin sayısının da 556 bin 742'ye yükseldiği belirtildi.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada 34 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 895 kişinin enfekte olduğu, 1355 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 7 bin 743'e, vakaların 452 bin 532'ye, iyileşenlerin sayısının da 424 bin 896'ya çıktığı ifade edildi.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 15 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1250 kişinin enfekte olduğu, 1802 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, can kayıplarının 4 bin 24'e, vakaların 307 bin 209'a, iyileşenlerin sayısının da 288 bin 785'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 hastası bir kişinin yaşamını yitirdiği, 414 kişinin enfekte olduğu, 279 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, can kayıplarının 943'e, vakaların 154 bin 314'e, iyileşenlerin sayısının da 149 bin 7'ye ulaştığı bilgisi verildi.