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Dünya

Irak güçlerinden batı sınırında geniş çaplı DEAŞ operasyonu

Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

AA12.02.2020  13:15 - Güncelleme: 12.02.2020  13:15

Enbar Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Abdulemir Yarullah, gazetecilere yaptığı açıklamada, Enbar'ın batısında yer alan Suriye ve Ürdün sınır bölgelerinde DEAŞ militanlarına yönelik operasyon başlattıklarını söyledi.

Yarullah, harekatın, Kara Kuvvetleri, Bağdat Operasyonlar Komutanlığı, Enbar Operasyonlar Komutanlığı ve sınır muhafız güçleri tarafından yürütüldüğünü aktardı.

Irak'ın batısındaki sınır bölgelerini DEAŞ unsurlarından temizlemeyi hedeflediklerini belirten Yarullah, 5 aşamadan oluşacak geniş çaplı operasyona Irak Hava Kuvvetlerinin de destek verdiğini dile getirdi.

Terör örgütü DEAŞ, 10 Haziran 2014'te Musul vilayetini ve daha sonra Salahaddin ve Enbar'ı ele geçirmiş, güvenlik güçleri 2017'de bu kentlerde büyük oranda kontrolü sağlamıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de, terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki askeri varlığının sona erdiğini bildirmişti.

Buna rağmen DEAŞ, özellikle kırsal bölgelerde ve gece saatlerinde güvenlik güçleriyle sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

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