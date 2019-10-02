Irak halk sokakta... Meydanlar savaş alanında döndü, yüzlerce yaralı var

Irak'ta kamu hizmetleri, yolsuzluk ve işsizliği protesto eden göstericilere güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu en az bir kişi hayatını kaybetti, iki yüz kişi yaralandı.

Göstericileri dağıtmak için basınçlı su ve göz yaşartıcı gaz kullanılan gösterilerde yaşanılan çatışmalarda 40 kadar da polisin yaralandığı bildirildi.

DEAŞ ve mezhep çatışmalarının derin yaralar açtığı ülkede protestoların odak noktasında yönetimde yaşanan yolsuzluk skandalları bulunuyor. İsmini vermek istemeyen bir gösterici "Bu bir hükümet değil sadece Irak'ı yıkan birkaç parti" diyerek yönetime olan güvensizliği dile getiriyor.

Irak'ta geçen sene de benzer protestolar patlak vermiş temiz su kıtlığı, elektrik kesintileri ve işsizliğe karşı yapılan protestolarda birçok kişi hayatını kaybetmişti. İşsizliğe çözüm bulacağını söyleyen Başbakan Adel Abdul Mehdi, başta petrol bakanlığı olmak üzere birçok kuruma işe alımların yarısını yerel halka ayırması yönünde karar aldı.

Geçen sene ise eski Başbakan Haydar el Abadi Elektrik Bakanı Kasım el Fehdavi'yi hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları sonuçlanıncaya kadar görevden uzaklaştırmıştı. İran'ın, borçlarını ödeyemeyen Irak'a verdiği elektriği kesmesi, ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra'yı ve diğer birçok kenti elektriksiz bırakmıştı. Bu durum hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı bölgede halkın protestolarına neden olmuş, çıkan çatışmalarda onlarca kişi hayatını kaybetmişti. (Euronews)