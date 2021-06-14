AA 14 Haziran 2021 Pazartesi 07:55 - Güncelleme: 14 Haziran 2021 Pazartesi 07:56

Araci, İmam-ı Azam Külliyesindeki türbenin yıkılması çağrıları üzerine Bağdat'ta Ulusal İstihbarat Koordinasyon Konseyi üyeleri ile bir araya geldi.



Toplantıda Araci, "Toplumsal barışı hedef alan mezhepçi çağrıları (İmam-ı Azam Ebu Hanife en-Numan türbesinin yıkılması çağrılarını) reddediyoruz. Bu tür çağrılara güvenlik güçlerimiz en güçlü şekilde karşı koyacak." ifadelerini kullandı.



Araci ayrıca ülkedeki Şiilerin en büyük dini mercii sayılan Ayetullah Ali es-Sistani ile toplumun önde gelen kanaat önderleri ve Iraklı aşiretlerin toplumsal barışa darbe indirmek isteyen bu tür çağrılara karşı "engelleyici rolünün" bulunduğunu kaydetti.



Bağdat'ta aralarında radikal birtakım Şii grupların da olduğu bazı çevreler, sosyal medya üzerinden başkentin Azamiye bölgesindeki İmam-ı Azam Ebu Hanife en-Numan türbesinin yıkılması çağrısında bulunmuştu.



Bunun üzerin türbenin bulunduğu külliye çevresindeki güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarılmış, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Araci de beraberindeki askeri komutanlarla Azamiye bölgesini ziyaret ederek incelemelerde bulunmuştu.

Bağdat'ta birkaç gün önce de bir grup (Şii), "başkentin banisi" olarak bilinen Abbasi döneminden Halife Ebu Cafer el-Mansur heykelinin yıkılması çağrısı yapmıştı. Yaşananlar üzerine güvenlik güçleri bölgede yoğun güvenlik önlemleri almıştı.