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Dünya

Irak hükümetinden Gazze'ye yakıt bağışı

Irak hükümeti, Gazze Şeridi'ndeki hastaneler için 10 milyon litre yakıt bağışında bulunma kararı aldı. Yapılan açıklamada 'Gazze'deki hastaneler için 10 milyon litre yakıt bağışında bulunma kararı aldık.' ifadesi kullanıldı.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 12:01 - Güncelleme:
Irak hükümetinden Gazze'ye yakıt bağışı
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Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde işgal (İsrail) güçlerinin saldırılarına uğrayan Filistin halkının acılarını hafifletmek adına Bakanlar Kurulu, Gazze'deki hastaneler için 10 milyon litre yakıt bağışında bulunma kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu yakıtın nasıl gönderileceğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze'de insani kriz giderek derinleşirken yakıt sıkıntısı nedeniyle birçok hastane çalışamaz durumda.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son olarak dün yaptığı açıklamada, Hamas'ın elindeki esirler serbest bırakılmadan Gazze'ye yakıt girişine izin vermeyeceklerini söylemişti.

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