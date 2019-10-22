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Irak hükümetinden ''Göstericilere karşı gerçek mermi kullanıldı'' itirafı

Irak yönetimi, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle bu ayın başında patlak veren hükümet karşıtı gösterilerde protestoculara karşı gerçek mermilerle aşırı güç kullanıldığını kabul etti.

  • AA
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Gösterilerde kullanılan şiddetin araştırılması için Planlama Bakanı Nuri el-Duleymi başkanlığında kurulan komisyonun hazırladığı rapor kamuoyuyla paylaşıldı.

Raporda, ülkedeki en üst makamların göstericilere karşı "gerçek mermi" kullanılması yönünde bir talimatı bulunmadığı ifade edilmekle birlikte, "Göstericilere karşı gerçek ve ölümcül sonuçlara neden olabilecek mermilerle aşırı güç kullanıldı. Bazı yetkililerin göstericilere karşı güç kullanılması yönünde talimat verdiğine ilişkin ses kayıtları tespit edildi." denildi.

- "PARTİ BİNALARINDAN ATEŞ AÇILDI"
 

Protestolarda bazı "unsurların" ölü ve yaralıların hastanelere taşınmasını engellediği belirtilirken, söz konusu unsurların kimliği hakkında ise bilgi verilmedi.

Raporda, "Bazı (Şii) siyasi partilerin binalarına girmek isteyen protestoculara karşı binaların içinden ateş açıldığı gerçeğine ulaşıldı." ifadelerine yer verildi.

Bazı protestocuların güvenlik güçlerine karşı molotoflu saldırı gerçekleştirdiği ve bunun da güvenlik güçleri arasında yaralanmalara neden olduğu açıklandı.

- GÖSTERİLERİN BİLANÇOSU: "157 ÖLÜ, 5 BİN 494 YARALI"
 

Başkent Bağdat ve güney kentlerde düzenlenen gösterilerin bilançosuna ilişkin ise raporda şu ifadelere yer verildi:

"Gösterilerde 8 güvenlik gücü mensubu ile 149 sivil hayatını kaybetti, bin 287 güvenlik gücü mensubu ile 4 bin 207 sivil yaralandı."

- BAĞDAT OPERASYONLAR KOMUTANI İÇİN "GÖREVDEN ALINSIN" TAVSİYESİ
 

Raporda ayrıca başta Bağdat Operasyonlar Komutanı Celil Rubayi ve güney kentlerdeki operasyon komutanları olmak üzere birçok askeri ve güvenlik yetkilisinin görevden alınması tavsiyesinde bulunuldu.

Başbakan Adil Abdulmehdi'nin, raporu onayladıktan sonra gösterilerde kullanılan şiddetten sorumlu tutulan isimlere ait dosyaları yargıya göndermesi bekleniyor.

Irak'ın başkenti Bağdat ile bazı güney kentleri, 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protestolara sahne olmuştu. Güvenlik güçlerinin gerçek mermilerle sert müdahalede bulunduğu gösterilerde, eylemcileri hedef alan keskin nişancıların da bulunduğu iddia edilmişti.

Ülkedeki işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle 25 Ekim'de halkın yeniden sokağa çıkacağı belirtiliyor. Sosyal medya üzerinden sık sık bu yönde çağrılar yapılıyor.

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