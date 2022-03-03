İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2022 Perşembe / 30 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,1444
  • EURO
    15,7329
  • ALTIN
    876.838
  • BIST100
    2020.68
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Irak hükümetinden talep etti: Rusya ile yeni anlaşma imzalamayın
Dünya

Irak hükümetinden talep etti: Rusya ile yeni anlaşma imzalamayın

Irak Merkez Bankası, Rusya ile yeni mali anlaşmalar imzalanmaması ve tüm mali konuların askıya alınmasını talep etti.

AA3 Mart 2022 Perşembe 11:37 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 11:37
ABONE OL

Yerel medyadaki haberlere göre, Irak Merkez Bankasından Başbakanlık Genel Sekreterliğine gönderilen resmi yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı, Rus mali ve ekonomik kurumlarına yaptırımlar uyguladı. Irak'ın mali sistemini korumak için Rus tarafıyla herhangi bir mali anlaşma yapılmasının askıya alınmasını talep ediyoruz."

Irak hükümetinden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Irak'ta birçok Rus şirketinin enerji alanında yatırımları bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.