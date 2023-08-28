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Dünya

Irak ile İran arasında 'silahlı yapıların sızmasını' ilişkin yeni anlaşma

Irak hükümeti, İran ile 'silahlı yapıların sızmasını engellemek, silahsızlanmalarını ve askeri kamplarının kaldırılmasını sağlamak' amacıyla bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

AA28 Ağustos 2023 Pazartesi 19:10 - Güncelleme:
Irak ile İran arasında 'silahlı yapıların sızmasını' ilişkin yeni anlaşma
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Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, resmi haber ajansı İNA'ya yaptığı açıklamada, "Irak olarak, İran ile silahlıların sızmasını engelleyen, onların silahsızlaştırılmasını, İran tarafından istenilenlerin teslim edilmesini ve onlara ait askeri kampların kaldırılmasını içeren anlaşma imzaladık." dedi.

Sözcü Avvadi, Irak hükümetinin imzaladığı söz konusu anlaşmayı yerine getirdiğini kaydetti.

"Irak'ın dış politikasının temel prensiplerinden birisi komşu ülkelere zarar verilen bir saha olmamaktır." diyen Avvadi, ülke sınırlarının da saldırılardan korunması için güvenlik anlaşmalarının imzalanması gerektiğini söyledi.

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