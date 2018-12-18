Irak ile İran milli paralarıyla ticaret yapmak için pazarlığa başladı

İranlı Tensim Haber Ajansı, İran-Irak Ortak Ticaret Odası Başkanı Yahya Elishak’a dayandırdığı haberde, iki ülke arasındaki ticarette İran Riyali ve Irak Dinarı kullanılması için her iki ülkenin Merkez Bankası arasında kredi açma konusundaki anlaşmanın bitmek üzere olduğu bildirildi. Irak ile ticaret hacminin son 8 ayda 8 milyar dolara ulaştığını kaydeden Elishak, iki ülkenin para birimiyle ticaretin devamı için anlaşmanın sona ermek üzere olduğunu söyledi.

Irak hükümeti, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları nedeniyle Tahran'la yapacağı finansal işlemlerde ABD Doları kullanımını durdurmak zorunda olacağını açıklamıştı.