Irak ile İran milli paralarıyla ticaret yapmak için pazarlığa başladı
Irak ile İran’ın karşılıklı olarak milli para birimleriyle ticaret yapmak için pazarlığa başladığı bildirildi.
- İHA
İranlı Tensim Haber Ajansı, İran-Irak Ortak Ticaret Odası Başkanı Yahya Elishak’a dayandırdığı haberde, iki ülke arasındaki ticarette İran Riyali ve Irak Dinarı kullanılması için her iki ülkenin Merkez Bankası arasında kredi açma konusundaki anlaşmanın bitmek üzere olduğu bildirildi. Irak ile ticaret hacminin son 8 ayda 8 milyar dolara ulaştığını kaydeden Elishak, iki ülkenin para birimiyle ticaretin devamı için anlaşmanın sona ermek üzere olduğunu söyledi.
Irak hükümeti, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları nedeniyle Tahran'la yapacağı finansal işlemlerde ABD Doları kullanımını durdurmak zorunda olacağını açıklamıştı.
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