İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2021 Perşembe / 19 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,1498
  • EURO
    12,6641
  • ALTIN
    646.769
  • BIST100
    1801.5
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Irak ile Suriye arasındaki sınır kapısı PKK saldırılarının ardından kapatıldı
Dünya

Irak ile Suriye arasındaki sınır kapısı PKK saldırılarının ardından kapatıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Suriye arasındaki gayriresmî sınır kapısı Fişhabur'un, terör örgütü PKK üyelerinin geçen haftaki saldırısının ardından kapatıldığı duyuruldu.

AA23 Aralık 2021 Perşembe 15:30 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 15:33
ABONE OL

Duhok Valisi Ali Tatar, düzenlediği basın toplantısında, IKBY ve Suriye arasındaki sınır kapısına yönelik açıklamada bulundu.

Tatar, konuşmasında, PKK'nın 15 Aralık'ta Fişhabur'da güvenlik güçlerine taş ve sopalarla saldırısını hatırlattı.

Saldırıda polislerin yaralandığını ve araçların zarar gördüğünü belirten Tatar, sınırın kapatılmasına kimin sebep olduğunun çok aşikar olduğunu vurgulayarak, "Bu kapının kapatılmasına da onlar (PKK) sebep oldular." ifadelerini kullandı.

- PKK, IRAK İLE SURİYE ARASINDAKİ SINIR KAPISINDA GÜVENLİK GÜÇLERİNE SALDIRDI

PKK üyelerinin, 15 Aralık'ta, Fişhabur sınır kapısındaki güvenlik güçlerine molotofkokteyli, taş ve sopalarla saldırdığı belirtilmişti.

Fişhabur Sınır Kapısı Sorumlusu Şevket Berbuhari, yaptığı yazılı açıklamada, 100'den fazla kişinin molotofkokteylleri, taş ve sopalarla sınır köprüsünden Fişhabur'daki sınır noktasına doğru saldırıya geçtiğini kaydetmişti.

Saldırı sonucu bazı güvenlik görevlilerinin ağır şekilde yaralandığı ve bazı itfaiye araçlarının camlarının kırıldığı ifade edilmişti.

  • Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
  • PKK saldırıları
  • sınır kapısı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.