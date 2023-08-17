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Dünya

Irak-İran savaşından kalma 313 mayın imha edildi

Irak'ın Süleymaniye kentinde, çoğunluğu Irak-İran Savaşı (1980-1988) döneminden kalan 313 mayın kontrollü bir şekilde imha edildi.

AA17 Ağustos 2023 Perşembe 21:41 - Güncelleme:
Irak-İran savaşından kalma 313 mayın imha edildi
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Süleymaniye kentinin Dukan ilçesinde gerçekleşen mayın patlatma faaliyetine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Mayın Kurumu Genel Müdürü Cabbar Mustafa Resul de katıldı.

Resul, burada yaptığı açıklamada, Dukan ilçesinde diğer IKBY bölgelerindeki gibi savaş döneminden kalma mayınlar bulunduğunu söyledi.

Kontrollü mayın patlatma faaliyetinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade eden Resul, Dukan'da toplamda 12 kilometrekarelik bir alanın mayınlarla kaplı olduğunu belirtti. Mayın temizleme faaliyetlerinden sonra bu alanın 5.5 kilometrekareye gerilediğini kaydetti.

Diğer bölgelerin de temizleneceğini aktaran Resul, şunları söyledi:

"Dukan'daki mayınlardan dolayı bazı vatandaşlar tarlalarına ve bağlarına gidemiyor. Bölgede bulunan mayınların çoğu İran-Irak'ın 8 yıllık savaşı döneminde kalmış. (Bugün) 313 mayının bölgeden kontrollü bir şekilde kaldırılmasıyla istenmeyen hadiselerin yaşanmasına da engel olundu. Şu ana kadar Dukan bölgesinde 400 kişi bu mayınlardan hayatını kaybetti ve sakatlandı."

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