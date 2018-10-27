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Irak, İran’a petrol ihracatını durduracak

Irak, ABD’nin uyguladığı ekonomik yaptırımlar çerçevesinde İran’a petrol ihracatını durduracağını açıkladı

  • İHA
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Irak’ın Kerkük kentinden İran’a ihraç ettiği ham petrol sevkiyatının, ABD’nin uyguladığı yaptırımlar çerçevesinde durdurulacağı bildirildi. Irak’ın Kerkük petrolünün İran’a tırlar aracılığıyla gönderildiğini aktaran Iraklı yetkililer, bundan sonra petrol ihracatının Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) üzerinden yapılacağını aktardı. IKBY ile Irak’ın Kerkük konusunda anlaştığı ve Kerkük petrolünün IKBY petrol boru hattı üzerinden Türkiye’ye gönderileceği belirtildi. Irak’ta kurulan yeni hükümetin Başbakanı Adil Abdülmedi, ABD’nin İran’a yönelik yaptırım kararıyla ilgili yaptığı açıklamada Irak’ın çıkarları çerçevesinde hareket edileceğini vurgulamıştı.
 

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