Irak, İran'ı BM'ye şikayet etti

Tahran yönetiminin, Irak'a akan suları günlerce ve haber vermeden kesmesi, halihazırda susuzluk problemi yaşayan ülkeyi özellikle yaz aylarında zor durumda bırakmaya devam ediyor.

Ülkenin önemli su kaynaklarından biri olan Küçük Zap Suyu da İran'dan geliyor ve Irak'ın Süleymaniye kentinden geçerek Kerkük kentine ve oradan da iç kesimlere doğru akıyor.

İran'ın Küçük Zap Suyu'nu 13 Ağustos'tan itibaren kesmesinin BM'ye taşınması ise Irak'ın yaşadığı su sıkıntısının ciddiyetini ortaya koyuyor.

- "Suyun kesilmesi çevre için bir tehdit"

Süleymaniye vilayetine bağlı Ranya İlçesi Su Dairesi Müdürü Selam Ömer, İran'ın Irak'a akan Küçük Zap Suyu'nu kesmesine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Ömer, "13 Ağustos'tan itibaren Küçük Zap Suyu akışı durdu. Biz kendi bölgemizde bazı yerlerde suyu depolamaya çalıştık. Böylece Kaladize'nin susuz kalmasına izin vermedik." dedi.

Suyun kesilmesinin çevre için bir tehdit olduğunu belirten Ömer, Zap kenarında yapılan balık havuzları ve ziraat bölgelerinin su kesintisinden zarar göreceğini kaydetti.

- "Şimdiye kadar BM tarafından herhangi bir cevap alamadık"

Ömer, su kesintilerinin İran'ın merkezi politikası olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Yetkililerimizi konuyla ilgili bilgilendirdik ancak bunun yanı sıra Birleşmiş Milletlere de bilgi verdik. Eğer bu durum devam ederse, ilerleyen yıllarda kötü koşullara doğru gideceğiz.

Bu durum, bölgemiz için çevre faciasına yol açabilir. Ama şimdiye kadar BM tarafından herhangi bir cevap alamadık."

- "İran kendi keyfine göre suyu kapatıp açıyor"

Ömer, 18 Ağustos'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran'ın temmuz ayında da yine suyu kestiğini belirterek, "İran'ın suyu kesmesinden dolayı (IKBY'nin en büyük barajı olan) Dokan Barajı'nda günlük 7 santimetre su seviyesinin düştüğünü farklı kaynaklardan duyduk." demişti.

İran'ın suyu kesmesi nedeniyle içme suyu konusunda büyük sorun yaşadıklarını belirten Ömer, İran içerisinde kısa süre önce inşa edilen baraj nedeniyle bu sorunun daha da artmaya başladığını vurgulamıştı.

Ömer, su kesintisinin ne kadar daha devam edeceğine ilişkin "Bu konuda tam olarak bizlere bilgilendirme yapılmıyor. İran kendi keyfine göre suyu kapatıp açıyor. Bu süre bazen 2 gün bazen de 10 güne kadar uzuyor." ifadelerini kullanmıştı.