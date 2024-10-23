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Dünya

Irak İslami Direniş Örgütü'nden İsrail'e İHA saldırısı

Irak İslami Direniş Örgütü, işgal altındaki bölgelerde bulunan İsrail'e ait 4 hedefe yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

IHA23 Ekim 2024 Çarşamba 08:17 - Güncelleme:
Irak İslami Direniş Örgütü'nden İsrail'e İHA saldırısı
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İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına, Irak İslami Direniş Örgütü'nden misilleme geldi. Örgütten yapılan açıklamada, Lübnan'ın Tabarja bölgesindeki 1, Ürdün Vadisi'ndeki 2 ve Suriye'ye ait işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki 1 hayati önemdeki İsrail hedefine yönelik İHA saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırıların İsrail'e misilleme olarak yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Tüm operasyonlarımız, işgale karşı direnişimizin devamı, Filistin ve Lübnan'daki halkımıza destek ve İsrail'in çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere sivillere karşı sürdürdüğü katliamlara karşılık niteliğindedir" ifadeleri kullanıldı. Irak İslami Direniş Örgütü'nün "düşmanın kalelerini artan bir yoğunlukla vurmayı sürdüreceği" kaydedildi.

  • İHA saldırısı
  • İslami direniş
  • Irak işgali

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