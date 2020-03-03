Irak istihbaratı ''Süleymani suikastında parmağı olduğu'' iddiasını yalanladı

AA 03 Mart 2020 Salı 19:13 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 19:13

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, İran'a yakınlığıyla bilinen Irak'taki Haşdi Şabi çatısı altında yer alan Hizbullah Tugayları komutanlarından Ebu Ali Askeri'nin dile getirdiği "Süleymani ve Mühendis'in 3 Ocak'taki ABD hava saldırısında öldürülmesinde Irak İstihbarat Kurumu Müdürü Kazımi'nin de rol oynadığı" yönündeki iddiaya tepki gösterildi.

Böylesi ithamların asıl görevi halka hizmet etmek olan ve siyasi çekişmelerden uzak duran istihbarat kurumunun onurunu zedelediği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu tür iddialar doğrudan halk arasındaki barışı tehdit ettiği gibi Irak İstihbarat Kurumu Müdürü Mustafa Kazımi'yi de derinden üzmüştür."

Hizbullah Tugayları komutanlarından Ebu Ali Askeri, 1 Mart'ta yaptığı açıklamada, "Irak İstihbarat Kurumu Müdürü Mustafa Kazımi'nin Süleymaniye ve Mühendis'in öldürüldüğü 3 Ocak'taki ABD saldırısında rol oynadığını" ileri sürmüştü.

Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, 3 Ocak sabahı Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5'i Iraklı toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Hamaney, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada, ABD'den intikam alınacağını söylemişti.