Irak, İsveç ile diplomatik ilişkilerini kesti

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr'ın lideri olduğu Sadr Hareketi'ne bağlı gruplar, İsveç Büyükelçiliği binası önünde toplanarak, Kur'an-ı Kerim'e yönelik yarın gerçekleştirileceği beklenen eyleme karşı büyükelçilik binasını bastı.

Sadr Hareketi yandaşları, İsveç Büyükelçiliği yakınlarına gelerek Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemleri protesto etti. Protestocular, İsveç Büyükelçiliği binasının bazı bölümlerini yaktı. Binadan siyah dumanlar yükseldi.

IRAK DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, İSVEÇ BÜYÜKELÇİLİĞİNİ YAKANLARIN BULUNMASINI İSTEDİ



Dışişleri Bakanlığından, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr taraftarlarınca İsveç Büyükelçiliği'nin ateşe verilmesiyle ilgili açıklama yapıldı.

"Dışişleri Bakanlığı, İsevç'in Bağdat Büyükelçiliği binasının yakılmasını şiddetle kınıyor." denilen açıklamada, "Bu eylem, diplomatik misyon temsilciliklerine saldırı ve güvenliğini tehdit etme kapsamına giriyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, hükümet tarafından, İsveç Büyükelçiliğine yönelik eylemi gerçekleştirenlerin bulunup yasalara göre cezalandırılması ve olayın perde arkasının aydınlatılması için güvenlik güçlerine soruşturma başlatma talimatı verildiği de bildirildi.

Iraklı protestocular, büyükelçilik çevresine kurulan beton bariyerleri yıkarak içeri girmişti. Sadrcılar daha önce de İsveç Büyükelçiliği binasını basarak eylem düzenlemişti.

İSVEÇ, BAĞDAT BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KAPATTI



Yaşananların ardından İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, büyükelçilik binası önünde protestoların düzenlenmesi ve binanın ateşe verilmesi nedeniyle büyükelçiliğin ileri bir tarihe kadar kapalı kalacağı duyuruldu. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise yaptığı açıklamada, Irak hükümetinin diplomatik misyonlarını korumakta başarısız olduğunu söyleyerek, "Bağdat'taki büyükelçiliğin basılması kesinlikle kabul edilemez. Hükümetimiz, Iraklı üst düzey yetkililerle görüşmek için temas halinde" dedi.



IRAK, İSVEÇ İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİNİ KESTİ

Irak, Kur'an Kerim ile Irak bayrağının yakılmasına izin veren İsveç ile diplomatik ilişkilerini keserek, İsveç Büyükelçisi'nin Irak'ı terk etmesini istedi.

Irak Hükümeti Sözcüsü Basim el-Avvadi tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün Kur'an'ı Kerim'in ikinci kez yakılmasının yanı sıra Irak bayrağının da yakılmasına izin veren İsveç ile diplomatik ilişkilerinin kesilmesine karar verildiği duyuruldu. El-Avvadi, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin İsveç Büyükelçisi Jessica Svrdström'ün Irak'ı terk etmesini istediğini, Irak Dışişleri Bakanlığı'na ise İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Irak Maslahatgüzarı Bivam Casim İbrahim'in çekilmesi talimatını verdiğini açıkladı.

Geçen Kurban Bayramı'nın ilk gününde İsveç'te Kur'an'ı Kerim'i yakan Irak uyruklu Salvam Momika, Irak'ın İsveç Büyükelçiliği binası önünde Kur'an ile Irak bayrağını yakma eylemi için izin aldığını açıklamıştı. Açıklamadan birkaç saat sonra yüzlerce Sadr Grubu yanlısı sabah erken saatlerde İsveç Büyükelçiliği binasını basarak ateşe vermişti. Protestocular, büyükelçiliğin kapatılmasına kadar eylemlerini devam ettireceklerini açıklamıştı.

IRAK, İSVEÇLİ TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETİ ERİCSSON'UN LİSANSINI İPTAL ETTİ

Irak yönetiminin, İsveçli telekomünikasyon şirketi Ericsson'un ülkedeki lisansını iptal ettiği bildirildi.

Irak resmi ajansı INA'ya göre Irak İletişim ve Enformasyon Kurumu, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemlerden dolayı Ericsson şirketinin lisansını iptal etme kararı aldı.

Bağdat yönetimi İsveç'in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardstrom'ın da ülkeyi terk etmesini istemişti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ayrıca Dışişleri Bakanlığı'na Irak'ın İsveç Büyükelçiliği Maslahatgüzarını da geri çekmesi yönünde talimat vermişti.

Bağdat'ta Sadr Hareketi'ne bağlı kişiler gece saatlerinde İsveç Büyükelçiliği binasını basarak bazı bölümlerini ateşe vermişti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli kişi, 28 Haziran'da, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.