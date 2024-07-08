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Dünya

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden net PKK mesajı! Bölgedeki tüm sorunların kaynağı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmed, terör örgütü PKK'nın bölgede yaşanan tüm sorunların kaynağı olduğunu söyledi.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 23:39 - Güncelleme:
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden net PKK mesajı! Bölgedeki tüm sorunların kaynağı
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmed, terör örgütü PKK'nın bölgede yaşanan tüm sorunların kaynağı olduğunu belirterek, "(terör örgütü PKK) Kürdistan Bölgesi topraklarından çıkmalıdır." dedi.

Ahmed, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığının sona erdirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığının yasa dışı olduğunu kaydeden Ahmed, "Mutlulukla ifade etmeliyim ki Irak hükümeti son süreçte PKK'nın yasaklı örgüt olduğuna karar verdi. Bölge halkının ve oradaki köylülerin problemlerle karşılaşmaması ve sıkıntı çekmemesi için PKK'nın o bölgeleri terk etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Ahmed, terör örgütü PKK'nın bölgede yaşanan tüm sorunların kaynağı olduğunu vurgulayarak "(Terör örgütü PKK) Kürdistan Bölgesi topraklarından çıkmalıdır." ifadelerini kullandı.

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad Miri el-Musevi, 1 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Kerkük, Erbil ve Duhok'ta son zamanlarda meydana gelen yangınların faillerinin terör örgütü PKK mensupları olduğunu bildirmişti.

Musevi, yakalananların ifadelerinde başka bölgelerde de yangın çıkarmayı planladıklarını itiraf ettiklerini aktarmıştı.

  • IKBY
  • İçişleri Bakanı

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