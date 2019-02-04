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Irak, Kuveyt’e 300 milyon dolar savaş tazminat ödedi

Irak, 1990 yılında işgal ettiği Kuveyt’e 300 milyon dolar savaş tazminatı ödedi.

  • İHA
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2014 yılında terör örgütü DEAŞ’ın Irak’ın büyük bir bölümünü işgal etmesinin ardından durdurulan savaş tazminatı ödemeleri yeniden başladı.

Tazminat ödemeleri kapsamında Irak, Kuveyt’e 300 milyon dolar ödedi. Birleşmiş Milletler, Kuveyt'e 1990'daki işgalinde verdiği hasarlardan dolayı Irak'ın 2019’dan itibaren petrol satışından elde ettiği paradan tazminat ödemesine karar vermişti. BM Tazminat Komisyonu, 2013 yılında Irak'ın 1990 yılındaki işgali sırasında zarar gören Kuveyt'e 1,24 milyar dolar tazminat ödenmesini kararlaştırmıştı. Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin, Ağustos 1990'da Irak'ın bir parçası olduğunu iddia ettiği Kuveyt'i işgal etmiş, ABD önderliğinde oluşturulan uluslararası koalisyon Şubat 1991'de Kuveyt'i Irak'ın elinden geri almayı başarmıştı. 

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