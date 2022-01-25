Irak Meclis Başkanı'nın konutuna füze saldırısı: 2 yaralı

AA 25 Ocak 2022 Salı 23:40 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 23:40

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan açıklamada, "Meclis Başkanı Halbusi'nin doğum yeri olan Garma ilçesine 3 füzeyle terör saldırısı düzenlendi. Saldırı sırasında yoldan geçen 2 sivil hafif şekilde yaralandı." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, bölgede bulunan güvenlik güçlerinin önlemleri artırmaya başladığı kaydedildi.



Yerel basında çıkan haberlere göre, füzelerden biri Halbusi'nin konutunun yakınına düştü.



Meclis Başkanı Halbusi'nin ofisinden ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, 9 Ocak'taki Meclis Başkanlığı seçiminin yasal olmadığı gerekçesiyle yapılan itirazı reddederek, seçimin yasal olduğuna karar vermişti. İran'a yakın Şii gruplar, Halbusi'nin aday olduğu oylamaya katılmamıştı.