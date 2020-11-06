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Dünya

Irak Meclisi: PKK'nın Peşmerge'ye saldırısı ülke egemenliğine saldırıdır

Irak Meclisi, terör örgütü PKK'nın Peşmerge güçlerine saldırısını ülke egemenliğine saldırı olarak nitelendirdi.

AA06 Kasım 2020 Cuma 10:07 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 10:07
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Irak Meclisinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın Duhok’ta Peşmerge güçlerine saldırısının, güvenlik müessesesi ve ülke egemenliğine saldırı anlamına geldiği vurgulandı.

Açıklamada, “Irak hükümetinin bu bölgelerdeki (Duhok) güvenliği sağlaması gerekiyor. Hükümet, kanun dışı güçlerin (PKK), güvenlik durumunu bozmasına izin vermemeli." ifadeleri kullanıldı.

Hükümete çağrıda bulunulan açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

“Irak hükümeti ayrıca tüm teşkilatlarıyla güvenlik ve askeri müessesenin güçlendirilmesi ve ülke topraklarına yönelik tekrarlanan ve egemenliğin ihlaline neden olan bu tür saldırıların püskürtülmesi için rol üstlenmeli."

Terör örgütü PKK mensupları dün, Duhok’un Çemanke nahiyesinde Peşmerge güçlerine saldırmıştı. Saldırıda bir Peşmerge ölmüş, üç Peşmerge de yaralanmıştı.

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