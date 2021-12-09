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  • Irak Meclisindeki Sünni Azim Koalisyonu yeni katılımlarla sandalye sayısını 34'e çıkardı
Dünya

Irak Meclisindeki Sünni Azim Koalisyonu yeni katılımlarla sandalye sayısını 34'e çıkardı

Irak'ta Sünni siyasilerden Hamis Hançer liderliğindeki Azim Koalisyonu, seçimi kazanan diğer bazı Sünni partilerin de katılımıyla Mecliste 34 sandalyelik yeni bir ittifak oluşturduklarını duyurdu.

AA9 Aralık 2021 Perşembe 16:06 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 16:07
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Azim Koalisyonu Sözcüsü Salim Azzavi, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, yeni katılımlarla Koalisyonun sandalye sayısının 14'ten 34'e yükseldiğini belirtti.

Siyasi partilerle uzlaşma ve bir "uzlaşı hükümeti" kurulmasından yana olduklarını ifade eden Azzavi, koalisyon hükümetine yönelik siyasi taraflarla gerçekleştirilecek görüşmelerin Azim Koalisyonunun lideri Hançer tarafından yürütüleceğini aktardı.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu 329 sandalyeli Mecliste 73 sandalye kazanarak birinci parti olmuştu. Sünni siyasetçi Hançer liderliğindeki Azim Koalisyonu ise 14 vekil çıkarabilmişti.

Eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi (Sünni) liderliğindeki Takaddüm Partisi de 37 sandalye elde etmişti.

İran'a yakın Şii Fetih Koalisyonu ve Haşdi Şabi'nin diğer siyasi grupları seçim sonuçlarına ilişkin itirazlarını sürdürürken, "uzlaşı hükümeti" kurulmasından yana bir tavır alıyor.

Seçimin birincisi Sadr ise "ulusal çoğunluk hükümeti" kurulmasını istiyor.

  • Irak Meclisi
  • Sünni Azim Koalisyonu
  • sandalye sayısı

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