Irak, New York Times’ı yalanladı

IHA 17.01.2020 14:07 - Güncelleme: 17.01.2020 14:07

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin Askeri Sözcüsü Tuğgeneral Abdulkerim Halef, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karıştı koalisyon güçlerinin, İranlı General Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından faaliyetlerinin askıya alınma kararının hala devam ettiğini belirterek, bu konuda Irak hükümetinin onay vermediğini ve faaliyetlerinin aktif olmadığını söyledi.

New York Times Gazetesi’nin ABD’li bir yetkiliye dayandırdığı haberde ABD’nin terör örgütü DEAŞ’ın Irak’taki durumdan faydalanmasını engellemek için Irak ordusuyla ortak mücadele etmeye yeniden başladığını söylemişti.