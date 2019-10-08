Irak ordusundan orantısız güç itirafı

Irak ordusu, Bağdat’taki hükümet karşıtı gösterilerde orantısız güç kullanıldığını kabul etti. Ordu tarafından yapılan açıklamada hatalı davrananların hesap vereceğini belirtildi. Ordu tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi askerleri protestolar esnasında görev kurallarına uymaya çağırdı. Bölgedeki askeri birlikleri geri çekilmesi emredildi. Çekilen kuvvetlerin yerine polis birliklerinin gönderilmesi bekleniyor. Öte yandan, gösterilere ilişkin İran’dan da açıklama geldi. İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Irak’ta bir haftadır hükümete karşı protestolarını sürdüren göstericilere itidal çağrısı yaptı. Rebii, “Sahte ve zehirli propagandalar İran ile Irak halkını birbirinden ayıramayacaktır. Irak halkından daha fazla itidalli olmalarını bekliyoruz. Haklarını talep etmelidirler ancak kötü niyetlilerin bu gösterilerden istifade etmesine izin vermemeleri gerekiyor” dedi.