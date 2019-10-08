16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8431
  • 6,4145
  • 278.468
  • 102993
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Irak ordusundan orantısız güç itirafı

Irak’ta 1 Ekim’den bu yana başkent Bağdat ve pek çok şehirde devam eden yolsuzluk karşıtı gösterilere dair ordudan itiraf geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irak ordusu, Bağdat’taki hükümet karşıtı gösterilerde orantısız güç kullanıldığını kabul etti. Ordu tarafından yapılan açıklamada hatalı davrananların hesap vereceğini belirtildi. Ordu tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi askerleri protestolar esnasında görev kurallarına uymaya çağırdı. Bölgedeki askeri birlikleri geri çekilmesi emredildi. Çekilen kuvvetlerin yerine polis birliklerinin gönderilmesi bekleniyor. Öte yandan, gösterilere ilişkin İran’dan da açıklama geldi. İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Irak’ta bir haftadır hükümete karşı protestolarını sürdüren göstericilere itidal çağrısı yaptı. Rebii, “Sahte ve zehirli propagandalar İran ile Irak halkını birbirinden ayıramayacaktır. Irak halkından daha fazla itidalli olmalarını bekliyoruz. Haklarını talep etmelidirler ancak kötü niyetlilerin bu gösterilerden istifade etmesine izin vermemeleri gerekiyor” dedi. 

İnanılmaz olay! Geri dönüp kendilerini kovalayan polisi kurtardılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

PKK/PYD terör örgütü o bölgeyi terk ediyor

PKK/PYD terör örgütü o bölgeyi terk ediyor

Valilikten İstanbul için uyarı!

Valilikten İstanbul için uyarı!

THY 700 kabin memuru alacak; İşte aranan şartlar

THY 700 kabin memuru alacak; İşte aranan şartlar

Pentagon: Bölgedeki unsurlarımızı çektik

Pentagon: Bölgedeki unsurlarımızı çektik

Türkiye'den dünyaya 'güvenli bölge' mesajı: Kararlıyız

Türkiye'den dünyaya 'güvenli bölge' mesajı: Kararlıyız

Sınırda hareketli saatler

Sınırda hareketli saatler

AK Parti'den Suriye açıklaması: Türkiye'nin, hiç kimsenin toprağında gözü yok

AK Parti'den Suriye açıklaması: Türkiye'nin, hiç kimsenin toprağında gözü yok

Trump'tan itiraf gibi paylaşım: Kürtlerle değil PKK ile iş tuttuk

Trump'tan itiraf gibi paylaşım: Kürtlerle değil PKK ile iş tuttuk
 

POPÜLER HABERLER

Komşusuna zarar vermek için kavunlarını bıçakladı

Komşusuna zarar vermek için kavunlarını bıçakladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA