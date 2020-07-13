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Dünya

Irak ordusundan terör örgütü DEAŞ'a darbe: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ordusunun dün gerçekleştirdiği askeri operasyonda DEAŞ'lı 5 teröristin öldürüldüğü belirtildi. Ayrıca operasyonda ordu ve İçişlerine bağlı istihbarattan olmak üzere 2 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

AA13 Temmuz 2020 Pazartesi 07:35 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 07:39
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Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Hücresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Bağdat'ın güneybatısında yürütülen özel nitelikli bir operasyona, uluslararası koalisyondan insansız hava araçlarının da katıldığı belirtildi.

Açıklamada, başkentin güneybatısındaki Maamra Zeydan köyünde yürütülen operasyonda intihar timinden oldukları belirlenen DEAŞ'lı 5 teröristin abluka altına aldığı, ardından da etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, operasyonda ordu ve İçişlerine bağlı istihbarattan olmak üzere 2 kişinin de hayatını kaybettiği ifade edildi.

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