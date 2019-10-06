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Irak Parlamento Başkanı Halbusi göstericilere sükunet çağrısı yaptı

Irak Parlamento Başkanı Muhammed el-Halbusi, yetkili makamların göstericilerin taleplerini yerine getirmemeleri durumunda sokaklara inerek halk protestolarına katılma sözü verdi.

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Bağdat'ta basına konuşan Halbusi, yetkili makamların göstericilerin taleplerini yerine getirmemeleri durumunda sokaklara inerek halk protestolarına katılacağını söyledi.

Halbusi, göstericilerin liderlerine parlamentonun gelecek oturumlarına katılmaları çağrısında bulunarak "Göstericilerin talepleri yerine getirilmemesi durumunda ben de onlarla birlikte sokağa ineceğim." dedi.

Göstericilerden güvenlik güçleriyle çatışmaya girmeksizin, meşru haklarını istemeye devam etmeleri çağrısında bulunan Halbusi, terörle eş gördüğü yolsuzlukla mücadele sözü verdi.

"Yolsuzluk afetinin terörden farkı yok. Yolsuzluğun yılan başlarıyla savaşacağız" diyen Halbusi, hükümetten hesaba çekilmeleri için yolsuzluğun elebaşlarının isimlerini belirlemesini istedi.

Göstericilerin sükuneti için uğraş veren Halbusi şunları kaydetti:

"Devlet alternatif bulana dek, gecekonduların kaldırılmasının durdurulduğunu, vilayetlerdeki nüfusa göre dağıtılmak üzere 100 binden az olmayan konut inşası için gerekli bütçenin sağlandığını ilan ediyoruz. Şimdi başlayacak, ülke içinde göç edenlerin dönüşüne katkı sağlayacak bu proje bir milyon kişiye istihdam sağlayacak. Yüksek okul mezunlarına daha büyük imkanlar sağlanarak yeni memur alımlarına başlanacak. Sayıları bir milyon 250'e ulaşan dar gelirli ailelere sosyal yardımlar için gerekli olan finansman tahsisine parlamento destek verecek."

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