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Irak petrol üretimini günlük 139 bin varil kısacak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve örgüte üye olmayan üretici ülkelerin günlük petrol üretimini azaltma kararı kapsamında Irak, günlük petrol üretiminde 139 bin varil kesinti yapacak.

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Irak Petrol Bakanı Samir Gazban, yayımladığı yazılı açıklamada, OPEC ve örgüte üye olmayan üretici ülkelerin günlük petrol üretimini azaltma kararı kapsamında ülkesinin, günlük petrol üretimini 139 bin varil kısacağını kaydetti. 

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 5. OPEC ve OPEC dışı ülkeler toplantısında, OPEC, günlük 800 bin varil, OPEC dışı ülkeler de günlük 400 bin varil petrol üretimini kısma kararı almıştı. 

OPEC ve örgüte üye olmayan üretici ülkelerin günlük petrol üretimini azaltma kararı kapsamında Suudi Arabistan'ın günlük 500 bin varil, Rusya'nın da 228 bin varil kesinti yapacağı açıklanmıştı.

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