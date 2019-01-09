Irak polisi Kerkük'te asılan IKBY bayraklarını indirmek için harekete geçti

Kerkük Valiliği Basın Sorumlusu Mervan el-Ani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük Valiliğinin KYB parti binaları ile bazı cadde ve sokaklara asılan bayrakların indirilmesi talimatı üzerine polis ekiplerinin harekete geçtiğini söyledi.

Valiliğin talimatının kısa sürede uygulanmaya başlandığını aktaran Ani, bazı sokak ve caddelere asılan bayrakların indirildiğini açıkladı.

- KYB'den "bayrağın asılması yasaldır'' açıklaması

KYB'den yapılan açıklamada ise IKBY bayrağı asılmasında yasal bir engel olmadığı savunuldu.

Açıklamada, "Celal Talabani'nin vefatından sonra tüm ofislerimizde IKBY, Irak ve KYB bayrakları indirilmişti. Ofisin içindeki salon ve toplantı odası ile düzenlenen etkinliklerde IKBY ve KYB bayrağı asılı duruyordu. Bugün ise IKBY ve Irak bayraklarını Kerkük'teki ofislerimizin dışına da yeniden astık." ifadelerine yer verildi.

Kerkük Valiliği Basın Sorumlusu Ani, bir süre önce yaptığı açıklamada, KYB parti binalarına IKBY bayrağının asılmasına Kerkük Valiliğinin tepki gösterdiğini ve bayrağın derhal indirilmesi talimatı verdiğini kaydetmişti.

Eski IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin çağrısı üzerine Haziran 2017'de yapılan gayrimeşru bağımsızlık referandumundan sonra Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçlerin 16 Ekim 2017'deki askeri operasyonu sonrası Kerkük tamamen Bağdat'ın kontrolüne geçmiş ve Peşmerge güçleri de çatışmadan IKBY'ye çekilmişti.