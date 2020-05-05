Irak, Rusya'dan hava savunma sistemi almakta ısrarlı

AA 05 Mayıs 2020 Salı 18:28 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 18:28

Irak Meclisi Güvenlik ve Savunma Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza el-Haydar, Irak resmi haber ajansı (INA) yaptığı açıklamada, "Irak, dış saldırıların önüne geçmek ve hava sahası güvenliğini güçlendirmek için Rusya'dan S-300 veya S-400 satın alma niyetinde." dedi.

Haydar, ülkede askeri üsleri ve askerleri bulunan ABD'nin Irak'a hava savunma sistemi temin etmemesi halinde bu sistemi Rusya'dan satın almaya çalışacaklarını söyledi.

Irak hava sahasına yönelik ihlallerin yaşanmaması ve egemenliğinin korunması için Irak'ın hava savunma sistemi kurması gerektiğinin altını çizen Haydar, "ABD'nin devre dışı olan hava savunma sistemi mevcut. Bunun yanında menzili 20 kilometre olan Rus sistemi de bulunuyor ancak o da devre dışı." diye konuştu.

Irak'ın Moskova Büyükelçisi Aydar Mansur Hadi, 15 Mayıs 2019'da Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, "Irak hükümeti kararını verdi. S-400’leri almak istiyorlar ancak bu konuda henüz bir yol haritası yok." ifadelerini kullanmıştı.