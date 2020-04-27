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Dünya

Irak Sağlık Bakanı Allavi: Salgını Mayıs ayının sonunda tamamen atlatabiliriz

Irak Sağlık Bakanı Cafer Allavi, gerekli sağlık kurallarına uyulması durumunda Mayıs ayı sonunda salgının tamamen atlatılabileceğini söyledi.

IHA27 Nisan 2020 Pazartesi 12:35 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 12:35
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Irak Sağlık Bakanı Cafer Allavi, korona virüs salgınına karşı mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada Irak’ın Avrupa ülkelerine kıyasla salgının yayılmasını büyük bir ölçüde kontrol ettiğini belirterek, “Her şey bu şekilde devam ederse ve vatandaşlar sağlık kurallarına uyarsa, salgını Mayıs ayının sonunda tamamen atlatacağız” dedi. Kapsamlı sokağa çıkma yasağını kısmi olarak uygulanması sonrası vatandaşları Sağlık Bakanlığının karar ve talimatlarına uymaya davet eden Allavi, “Irak ile Ürdün’de salgın oranı düşerken iyileşenlerin de oranı yüksek. Salgının artması halinde yeniden kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanabilecek” şeklinde konuştu.

Şu ana kadar bin 820 kişide korona virüs tespit edilen Irak’ta 87 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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