Irak Şiilerine göre Kurban Bayramı 12 Ağustos'ta başlayacak
Irak'ta Şii dini merci Ali es-Sistani, Zilhicce ayının ilk gününün 3 Ağustos, Kurban Bayramı'nın ilk gününün ise 12 Ağustos olarak belirlendiğini duyurdu.
- AA
Ayetullah Ali Sistani'nin ofisinden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı'nın ilk gününün 12 Ağustos olduğu belirtildi.
Türkiye ise 11 Ağustos Pazar'ın Kurban Bayramı'nın ilk günü olduğunu açıklamıştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.