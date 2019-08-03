Irak Şiilerine göre Kurban Bayramı 12 Ağustos'ta başlayacak Irak'ta Şii dini merci Ali es-Sistani, Zilhicce ayının ilk gününün 3 Ağustos, Kurban Bayramı'nın ilk gününün ise 12 Ağustos olarak belirlendiğini duyurdu.