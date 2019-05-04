24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Irak Suriye'de DEAŞ'a karşı gizli operasyon düzenledi

Irak İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin iç kesiminde terör örgütü DEAŞ'a karşı gizli operasyon düzenlediğini ve örgüt lideri Ebubekir Bağdadi'nin operasyon sırasında kaçtığını duyurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irak İçişleri Bakanlığı İstihbarat Dairesi Genel Müdürü Ebu Ali es-Sabri, ülkenin resmi gazetesi Es-Sabah'a verdiği demeçte, istihbarata bağlı Şahin Biriminin, ordu ve Haşdi Şabi'nin desteğiyle Suriye'nin iç kesiminde terör örgütü DEAŞ'a karşı gizli bir operasyon gerçekleştirdiğini belirtti.

Operasyonda DEAŞ'ın yeni hücreler kurması ve organize olmasının engellenip, bazı mensupların da öldürüldüğünü belirten Sabah, "Ebubekir Bağdadi ve onunla birlikte olan teröristler, gizli operasyon başladığı sırada bölgeden kaçtı." ifadelerini kullandı.

Sabah, operasyonun Suriye'nin hangi bölgesinde yapıldığına dair bilgi vermezken, detayların daha sonra açıklanacağını söyledi.

Otomobilini yıkarken iki araç çarptı! Feci kaza kamerada...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Büyük ilgi gördü

Büyük ilgi gördü

Esed rejimi "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne sızmaya çalıştı

Esed rejimi 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne sızmaya çalıştı

İkna edilen 127 terörist teslim oldu

İkna edilen 127 terörist teslim oldu

Game of Thrones'da tepki çeken karanlık sahnelerin aydınlatılmış hali

Game of Thrones'da tepki çeken karanlık sahnelerin aydınlatılmış hali

Eski hakim örgüte eleman kazandırmış

Eski hakim örgüte eleman kazandırmış

PKK'nın korkulu rüyası yakın zamanda TSK'nın envanterine girecek

PKK'nın korkulu rüyası yakın zamanda TSK'nın envanterine girecek

Felçli eşini traş etmek isteyen kadın eşini, kendisini ve evi yaktı

Felçli eşini traş etmek isteyen kadın eşini, kendisini ve evi yaktı

ABD'de FETÖ hibesi deşifre oldu

ABD'de FETÖ hibesi deşifre oldu
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye´de Ramazan - İftar

Türkiye´de Ramazan - İftar

Oruç tutacaklar dikkat! Metabolizmanız hazır mı?

Oruç tutacaklar dikkat! Metabolizmanız hazır mı?

Birçok hastalığı ücretsiz tedavi ediyorlar! Yalnızca bir şartla...

Birçok hastalığı ücretsiz tedavi ediyorlar! Yalnızca bir şartla...

Büyük Çamlıca Camisi resmen açıldı

Büyük Çamlıca Camisi resmen açıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA