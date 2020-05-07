Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi: ''Bir siyasi irade (Şii parti) Türkmenlere bakanlık verilmesine karşı çıktı''

AA 07 Mayıs 2020 Perşembe 05:00 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 05:00

Salihi, Bağdat’ta meclis binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkmenlerin Mustafa el-Kazimi kabinesinin dışında tutulmasını eleştirdi.

Konuşmasında Şii siyasi partileri işaret eden Salihi, “Kazimi, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığının Türkmenlere verilmesini istedi. Ancak bir siyasi irade (Şii parti) Türkmenlere bakanlık verilmesine karşı çıktı.” dedi.

Türkmen toplumunun bundan sonra geleceğini tayin etme noktasında kendi seçimini yapabileceğini ifade eden Salihi, federal bölge talebini dile getirebileceklerini kaydetti.

Türkmenler, mecliste oylanması beklenen yeni kabinenin dışında tutulmuştu.