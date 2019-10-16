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Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi: Irak hükümeti ülkeyi PKK'dan temizlemeli

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, Irak hükümetinin ülkeyi başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinden temizlemesi gerektiğini belirtti.

  • AA
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Salihi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Irak hükümeti, ülkeyi PKK'dan temizlemeli.'' dedi.

Terör örgütü PKK'nın hala Irak için tehlike olduğuna dikkati çeken Salihi, Tahran rejimine muhalif İran Halkın Mücahitleri Örgütü'nün Irak'taki varlığına son verildiği gibi PKK'nın da Irak'tan temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Salihi, Musul'un Sincar ilçesindeki PKK varlığına işaret ederek, Irak hükümetinden Mahmur, Kerkük çevresi, Tâvuk, Tuzhurmatu, Kifri ve Hanekin gibi bölgelerin birer terör yuvası haline dönüşmesine izin vermemesini istedi.

- DEAŞ VE PKK BÖLGE ÜLKELERİNİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN TEHDİT
 

Irak ve komşu ülkelerin toprak bütünlüğünün korunması konusunda Irak hükümetine önemli görevler düştüğüne işaret eden Salihi, şunları kaydetti:

"Terör örgütleri DEAŞ ve PKK'nın bölgedeki mevcudiyetinin devam etmesi, Irak, İran, Türkiye ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün tehdit altında olduğu anlamına gelir."

- TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI BÖLGE ÜLKELERİ BİRLİKTE HAREKET ETMELİ
 

Salihi ayrıca Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na desteğini yineledi.

ITC Başkanı, terör örgütlerine karşı bölge ülkelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

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